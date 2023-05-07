У кого День ангела 8 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 8 мая, отмечается День памяти жертв Второй мировой войны и примирения, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирный день осла, Всемирный день борьбы против рака яичников. Также в этот день носители четырех имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 8 мая

Василий, — это имя пришло к нам из древнегреческого языка и изначально звучало как "Басилиос", что можно перевести как "царь" или "царственный". На сегодня это весьма распространенное мужское имя в Украине.

Марк, — долгое время это латинское имя было редким, однако в последние годы так все чаще называют детей в Украине. Есть несколько версий, что значит это имя: согласно первым, оно переводится как "рожденный в марте" или "молот", а по еще одной произошло от имени бога войны Марса.

Сергей, — корни этого имени уходят в греко-римскую мифологию. По разным версиям, оно переводится как "слуга Бога", "защитник", "ясный", "высокочтимый".

Женские именины 8 мая

Ника, — это имя древнегреческой богини Победы. На сегодняшний день оно существует и как самостоятельное имя, и как сокращенная версия имен Вероника, Моника, Доминика и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные праздники ждут украинцев в мае 2023 года.