Вредные привычки, которые "убивают" батарею любого смартфона

Продлить жизнь аккумулятора легко, если знать некоторые правила

Чтобы не тратить свое драгоценное время, многие из нас используют свой телефон во время зарядки. Также некоторые считают, что если оставить свой смартфон с подключенным зарядным устройством на ночь, то он зарядится более эффективно, чем обычно.

Все вышеперечисленные действия ведут к деградации аккумулятора устройства. Об опасности этих и других обычных телефонных практик пишет itechua.

Что нельзя делать с телефоном

Ночная зарядка не рекомендуется, если уровень заряда батареи к моменту начала процесса уже превышает 50%. Полная зарядка также не является оптимальной для аккумулятора. Для сохранения здоровья батареи рекомендуется поддерживать ее заряд в пределах от 20% до 80%.

Если заряжать батарею слишком часто, то ее емкость будет ухудшаться. Это может привести к тому, что даже при полной зарядке батарея будет работать на меньшее время. Рекомендуется заряжать телефон один или два раза в день для достижения оптимальной производительности батареи.

Факторы, такие как высокие и низкие температуры, оказывают влияние на аккумулятор, чувствительность экрана и другие характеристики устройства. Поэтому не рекомендуется подвергать свой смартфон экстремальным температурным условиям.

Многие обладатели смартфона ежедневно неправильно пользуются этим устройством. К примеру, некоторые и не догадываются, что телефон нельзя класть возле подушки или подвергать устройство высоким и низким температурам.