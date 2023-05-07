Самая модная куртка 2023: какие пять фасонов бомбера актуальны в этом сезоне (фото)

Он всегда актуален при умелой комбинации с другими элементами одежды

Мы все ждем прихода теплой погоды, чтобы избавиться от тяжелой верхней одежды и одеть что-то полегче. Куртки занимают особое место в гардеробе девушек в весенние месяцы, потому что они могут легко сочетаться с разными стилями. Наиболее модными куртками этого сезона являются куртки бомберы.

Бомбер хоть и является трендом, но это вещь, которая при правильной стилизации актуальна всегда, подчеркивает персональный стилист Ната Москаленко в Инстаграме. Эксперт назвала пять разных моделей бомбера, которые впишутся в разные концепции гардеробов.

В стиле "преппи"

Для тех, кто любит лоферы, гольфы и юбки в складку.

Минималистичный белый

Добавит трендовости сдержанным офисным образам и заменит даже жакет летним утром.

Кожаный

Для всех, кто любит миксовать стили от гранжа к романтике.

Из денима

Для тех, кто любит тотал луки, в сочетании с джинсами, или со всем на свете.

Из нейлона

На случай летнего дождя.

Знаете ли вы, что комбинация трикотажного макси-платья с бомбером выглядит очень модно и отлично подходит как для дневных, так и вечерних образов? Ранее стилистка поделилась советами о том, с чем можно комбинировать трикотажные платья в 2023 году.