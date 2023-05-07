Это средство для чистки подходит для всего: кафельных плиток, кастрюль и даже унитаза

С помощью одного средства можно очистить полностью весь дом

Этот натуральное средство, которое можно приготовить самостоятельно, поможет вам очистить весь дом. Оно способно справиться со всеми загрязнениями: желтым налетом, жиром, грязью. Очищает плитку, холодильник, подоконники, мебель, духовку, кастрюли и даже унитаз.

Рецептом чистящего средства поделились на сайте cpykami. Нам понадобится недорогое хозяйственное мыло, дешевая зубная паста и кипяток.

Как приготовить чистящее средство

Натрите 2 столовые ложки хозяйственного мыла на мелкой терке. Добавьте небольшое количество кипятка и тщательно перемешайте, дожидаясь полного растворения мыла (примерно 5 минут). Затем добавьте 1 столовую ложку зубной пасты к 2 столовым ложкам мыла и еще раз тщательно перемешайте. Это средство может использоваться для очистки всего: холодильника, кухонного гарнитура, подоконника, плитки, духовки, кухонной плиты и так далее.

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