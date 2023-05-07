Чем поливать огурцы, чтобы получить роскошный урожай: рецепт простой подкормки

Если при поливе подкормить огурцы нужными микроэлементами, урожайность увеличивается в разы

Огурцы – популярная культура на огороде, требующая удобрений и правильного полива. Чтобы завязи растения не опадали, в июне нужно обязательно подкормить огурцы. Вместо магазинных химикатов подойдет самодельная альтернатива.

Поливайте огурцы раствором из двух ингредиентов и получите в разы больше урожая. О действенном удобрении пишет "Вона".

Опытные дачники уделяют особое внимание огурцам в июне, когда на улице возможны температурные качели. Чтобы культура спокойно перенесла перепады, ее поливают не просто водой, а раствором из нашатырного спирта и лимонной кислоты. Аммиак не только способствует укреплению, а и защитит растение от вредителей. Но использовать нашатырь отдельно нельзя, поэтому в подкормку включен второй ингредиент, он выполняет роль подкислителя. Лимонная кислота поможет усвоиться азотному компоненту и насытит плоды энергией.

Как приготовить подкормку для огурцов? В 10 л слегка теплой воды растворите столовую ложку порошка лимонной кислоты. Затем добавьте 2 столовые ложки 10-процентного нашатыря. Раствором, который вы получили, поливайте грядки огурцов из лейки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные дачники перед посадкой огурцов посыпают лунки определенным составом. Благодаря манипуляции шансы на роскошный урожай возрастают.