Чем опрыскивать растения, чтобы отпугнуть тлю и других вредителей: простейший способ

Для приготовления эффективного раствора против тли нужны лишь два компонента

Культуры на участке страдают от всевозможных вредителей, поэтому опытные дачники прибегают к ухищренным методам отпугивания нежелательной живности в саду или на огороде. Опрыскивание растений – эффективный метод, к тому же, можно обойтись без химикатов.

Чтобы отпугнуть от участка тлю, приготовьте действенный раствор из двух ингредиентов. Об этом пишет "Вона".

Тля – один из самых проблемных вредителей, так как буквально забирает из растений все соки. Чаще всего от этого насекомого страдают верхушки молодых культур, бутоны и цветы. Однако с помощью простого способа удастся предотвратить появление нежелательного гостя в саду и на огороде.

Как приготовить раствор против тли? Вам нужен горчичный порошок и пепел. В ведро теплой воды насыпьте 100 г горчичного порошка и один стакан пепла. Накройте емкость и оставьте на 4-5 дней. После этого аккуратно слейте раствор, старайтесь, чтобы осадок оставался на дне ведра. Перелейте жидкость в пульверизатор. Далее опрыскивайте горчичным настоем растения в саду, цветниках и на огороде. Раствор эффективен не только против тли, а и против других вредителей. Что важно, такое опрыскивание не опасно для любых культур на вашем участке.

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