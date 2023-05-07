Две обязательные подкормки для помидоров и перцев: защитят саженцы от вредителей

Всего лишь два удобрения повысят урожайность томатов и перцев в несколько раз

Обязательные культуры на любом огороде – помидоры и перцы. Растения нуждаются в удобрениях, это может быть пепел или кофейная гуща. Чтобы защитить перцы и томаты от вредителей, укрепить саженцы и повысить урожайность, следует внести еще две подкормки.

Опытные огородники удобряют рассаду помидоров и перцев растворами на основе йода и банановой кожуры. Об этом рассказывает журнал "Вона".

Удобрения для помидоров и перцев

Первый способ – банановая кожура. Натуральный продукт насытит растения калием. Порежьте кожуру, залейте водой, дайте настояться 2-3 дня. Используйте около 3 л воды в расчете на 3-4 кожуры фрукта. Поливайте полученным раствором рассаду томатов и перцев.

Второй способ – подкормка йодом. Смешайте 10 г йода и 10 л воды. Это удобрение вносите при поливе. Подкормка защищает саженцы от вредителей и стимулирует их рост.

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