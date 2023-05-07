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Две обязательные подкормки для помидоров и перцев: защитят саженцы от вредителей

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Растениям на огороде нужны удобрения Новость обновлена 07 мая 2023, 19:13
Растениям на огороде нужны удобрения. Фото Freepik

Всего лишь два удобрения повысят урожайность томатов и перцев в несколько раз

Обязательные культуры на любом огороде – помидоры и перцы. Растения нуждаются в удобрениях, это может быть пепел или кофейная гуща. Чтобы защитить перцы и томаты от вредителей, укрепить саженцы и повысить урожайность, следует внести еще две подкормки.

Опытные огородники удобряют рассаду помидоров и перцев растворами на основе йода и банановой кожуры. Об этом рассказывает журнал "Вона".

Удобрения для помидоров и перцев

  • Первый способ – банановая кожура. Натуральный продукт насытит растения калием. Порежьте кожуру, залейте водой, дайте настояться 2-3 дня. Используйте около 3 л воды в расчете на 3-4 кожуры фрукта. Поливайте полученным раствором рассаду томатов и перцев.
  • Второй способ – подкормка йодом. Смешайте 10 г йода и 10 л воды. Это удобрение вносите при поливе. Подкормка защищает саженцы от вредителей и стимулирует их рост.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от тли на дачном участке. Опытные садовники нашли действенную альтернативу химикатам. Также мы писали, когда в мае нужно высаживать картофель, лук, морковь и другие овощи. Огородники обычно ориентируются на лунный календарь.

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#Помидоры #Перец #Удобрения #Томаты