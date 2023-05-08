Забудьте о химикатах: избавиться от улиток и слизней помогут домашние подручные средства

Будьте уверены, вредители быстро исчезнут из вашего сада!

Слизни и улитки очень любят листву, стебли и саженцы. Да и по правде говоря, в саду почти нет ничего, чего бы эти вредители не съели бы. Поэтому от них нужно избавляться, как только был замечен даже один "экземпляр".

Будьте уверены, вам не нужно идти трудным путем и использовать различную химию: несколько ловушек и природных репеллентов сделают свое дело, пишет santeplus. Предлагаем вам выбрать следующие решения для борьбы с этими вредителями.

Как избавиться от улиток и слизней

Барьеры

Идея заключается в том, чтобы установить барьеры, которые не будут пускать слизней и улиток к вашим растениям. Обратите внимание, что эти моллюски ненавидят медь: поэтому у вас есть возможность окружить посевы медной проволокой. Также вам помогут и такие преграды, как пепел, разбросанный вокруг растений, кусочки яичной скорлупы, гравия, песка, опилок или даже кофейной гущи.

Мыло

Еще один экологически безопасный способ борьбы с улитками — мыло. Положите мыльные кусочки вокруг посевов, и эти "захватчики" немедленно покинут ваш огород.

Апельсиновые корки

Вы также можете использовать апельсиновые корки для привлечения слизней и улиток. Разбросайте корки вечером вокруг растений и утром вы найдете на них слизней. Таким образом, вам будет легче собрать их и избавиться от них.

Чеснок

Чеснок является отличным репеллентом: его запах отпугнет этих вредителей. Приготовьте раствор из 4 измельченных зубчиков чеснока на литр кипятка. Оставьте его настояться на 12 часов, отфильтруйте и разбавьте 1 л воды. После вы можете распылить раствор на наиболее уязвимые растения.

Соль

Это решение довольно радикальное, потому что контакт с солью лишает тело улитки защитного слоя и оно начинает высыхать. Приготовьте 30 г поваренной соли с 1/2 литра теплой воды. Хорошо перемешайте раствор, чтобы соль полностью растворилась. Затем распылите эту соленую воду на землю, в местах, наиболее посещаемых моллюсками. Выполняйте эту обработку вечером или рано утром, когда эти вредители выходят на "охоту".

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