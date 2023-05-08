Займет не больше пяти минут: как передать показатели счетчика за свет дистанционно

Передать показатели счетчиков можно несколкьими способами, не выходя из дома

После того, как вы сняли показатели со счетчиков электроэнергии, их необходимо передать в компании-поставщики. Сделать это необходимо в первые два дня нового месяца или же за два дня до окончания текущего месяца.

На портале "Окна" рассказали, что сделать это можно в несколько способов. Если у вас есть смартфон или компьютер, то вы можете передать показатели в телефонном режиме или онлайн через мессенджеры.

Передать показатели счетчика ДТЭК

Передавать показатели счетчика за свет необходимо операторам систем распределения (ОСР). Сделать это можно в личном кабинете на сайте ОСР, по телефону колл-центра или написав операторам систем распределения в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Massenger).

Передать показатели счетчика YASNO

Потребители YASNO могут передать показатели счетчика электроэнергии на портале компании. Для этого нужно создать личный кабинет, после чего на главной странице сайта следует нажать "Передать показания" и следовать инструкции.

Передать показатели счетчика в Viber

Показатели счетчика по свету можно также передать через Viber. Для этого нужно войти в Viber-бот YASNO-Online. Затем в главном меню выберите пункт Передать показания и далее следовать подсказкам бота.

Передать показатели счетчика по телефону

Если вы хотите передать показатели счетчика электроэнергии в телефонном режиме, то нужно воспользоваться номерами (056/067/050/093) 770-11-55. В голосовом меню выберите автоматический сервис передачи показаний счетчика и следуйте подсказкам виртуального помощника.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снимать показатели счетчика за воду. Важно не только делать это вовремя, но и делать это правильно.