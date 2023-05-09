Что нужно делать с картошкой, чтобы урожай радовал размерами: забудете о мелких клубнях навсегда

Советы, которые помогут получить хороший урожай картофеля

Какой огородник не мечтает вырастить такой урожай картошки, чтобы все клубни были большими. Согласитесь, собрать мелкий картофель – это настоящее разочарование. Чтобы избежать этого, мы и делимся различными правилами посадки картофеля, которые помогут вырастить хороший урожай.

Как отмечет портал prostoway, опытные огородники уже давно определили причины и ошибки, которые увеличивают риски выращивания мелких картофелин. Не совершайте их, и тогда урожай будет вашей гордостью.

Как вырастить большую картошку

Первое на что нужно обратить внимание — это цветки картофеля. В период цветения, все силы растения будут идти именно на это. Из этого можно сделать вывод, что сами картофелины не будут получать того "заряда" полезных веществ, который им нужен. Решение очень простое — убирайте цветоносы из картофеля.

Также полезные советы — не высаживать картошку каждый год на одном и том же месте, и высаживайте только здоровые и качественные клубни. Перед посадкой обязательно переберите свой посадочный материал, и избавьтесь от гнилых картофелин. Не лишним будет обработать каждый клубень медным купоросом, чтобы оградить урожай от вредителей и болезней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что картофель, как и любая другая культура, нуждается в удобрениях. Однако ряд подкормок может только навредить растению.