На каком расстоянии друг от друга лучше сажать помидоры: совет, которые поможет улучшить качество урожая

Советы, как добиться успеха в выращивании больших и сочных помидоров.

Если вы мечтаете вырастить большие, вкусные и сочные помидоры на своем участке, вы должны помнить, что хороший урожай зависит не только от хорошего ухода и подкормок, но и от изначально правильной посадки. И особенно важную роль играет также расстояние, на котором каждый куст посажен.

Как отмечает портал santeplus, это расстояние зависит от сорта посаженых томатов и используемой для них опоры. Например, те, что возведены в клетки или крепкие опоры, гораздо лучше переносят тесную посадку, чем те, что расстилаются прямо на земле. На каком же расстоянии друг от друга нужно сажать помидоры на грядке — рассказываем далее.

Как правильно высаживать рассаду помидоров

К примеру, низкорослые растения помидоров маленькие и компактные, всего от 30 до 45 сантиметров в высоту, лучше высаживать на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они требуют меньшего ухода и урожай у них обильный.

А вот высокорослые томаты требуют большего ухода. Их обрезка должна быть регулярной, а их рост занимает больше времени. Эти сорта часто созревают позже всех. И расстояние имеет основополагающее значение: вы должны размещать растения помидоров на расстоянии от 45 до 60 см друг от друга. Также необходимо регулярно обрезать их в течение вегетационного периода, чтобы контролировать их развитие и способствовать хорошей циркуляции воздуха.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.