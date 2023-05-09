Урожай будет в опасности: "соседи", которые не уживаются рядом с помидорами

Не все растения хорошо уживаются вместе.

Имейте в виду: на огороде важен каждый сантиметр, поэтому при посадке помидоров это важно учитывать, чтобы кустам не было тесно. Однако не менее важным является и правильное соседство.

Согласитесь, неплохо было бы посадить любимые овощи вместе. Однако это не всегда хорошее решение, а все потому, что не все растения хорошо уживаются друг с другом, пишет santeplus. Все потому, что одни могут выделять вещества, очень вредные для других.

Какие овощи нельзя сажать рядом с помидорами

Например, высокие помидоры могут препятствовать росту более мелких растений, которым тоже нужен свет. Поэтому перец рядом лучше не высаживать. Сюда же можно отнести и баклажаны.

Не очень хорошая пара также огурцы и помидоры. Все потому, что им нужен разный полив: огурцам — много воды, помидоры же высокую влажность не любят.

Не стоит также сочетать помидоры с капустой. Эти овощи могут не поделить все нужные им полезные вещества, поскольку им они нужны одинаковые.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.