Для чего нужно кольцо-заглушка в бутылке подсолнечного масла: полезный лайфхак для хозяек

Хозяйки непременно должны взять на заметку этот лайфхак

После того, как вы определили качество подсолнечного масла прямо в магазине,то непременно захотите на нем что-то тут же приготовить. Но очень часто хозяйки неправильно используют бутылку, в которой налито подсолнечное масло, из-за чего оно быстро и неэкономно расходится. Это влияет не только на бюджет, но и на вкус блюд.

На портале Uaportal опытные хозяйки поделились незаменимым лайфхаком, который поможет разливать масло экономно и правильно. Для этого лишь нужно не выбрасывать пластиковую заглушку, которую вы срываете перед тем, как налить масло.

Часто в рецептах встречается фраза "добавьте капельку масла" и всегда эта задача заканчивается провалом. А дело в том, что после вскрытия бутылки подсолнечного масла хозяйки выкидывают пластиковое кольцо.

Чтобы не испортить блюдо чрезмерным количеством подсолнечного масла, оторвите кольцо и переверните его. Затем вставьте горизонтально в горловину бутылки, где оно будет надежно удерживаться. После этого попробуйте налить масло и вы увидите, что оно льется тонкой струйкой, и так гораздо удобнее регулировать количество выливаемого масла. Такой простой лайфхак непременно спасет ваши блюда, и они больше не будут чрезмерно жирными.

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