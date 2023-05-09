Передать показания счетчиков и не только: сервисы, которые упростят киевлянам оплату услуг ЖКХ

Для удобства потребителей собраны сервисы, которые помогут решить вопросы ЖКХ в режиме онлайн

Жители Киеве могу передавать показатели счетчиков, не выходя из своих домов. Кроме того, киевляне могут получить консультацию по телефону и заказать проверку или замену счетчиков.

Об этом рассказали в Киевтеплоэнерго. Эксперты собрали 11 сервисов, чтобы потребителям было удобно решать вопросы, связанные с услугами ЖКХ.

Передать показатели счетчиков или совершить оплату можно следующими способами:

Личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго и на сайте ЦКС – для онлайн-оплаты и передачи показаний счетчиков. Сall-центр ЦКС по номеру (044)247-40-40 – для консультаций и передачи показаний счетчиков. Бесплатная телефонная линия по номеру 0-800-404-407 для передачи показаний счетчиков с мобильного. Стационарные телефонные номера сервисных центров – для передачи показаний счетчиков.

Подать заявку, зарегистрироваться в онлайн-кабинете или получить консультацию специалиста можно несколькими способами:

Мессенджер на Facebook-странице – для получения консультаций и передачи скан-копий документов. Обратная связь на сайте ЦКС – для оперативного решения вопросов. Раздел "Дистанционное обслуживание" – для оформления заявок, в частности, для получения дубликата счета-сообщения. Электронный счет для оформления заявки на подключение к личному кабинету и получение онлайн-счета. Skype-связь – для консультаций и передачи скан-копий документов. Telegram – для консультаций и передачи скан-копий документов. Раздел "Дополнительный сервис" – для заказа поверки, замены, установки счетчиков и других сантехнических услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно передавать показатели счетчиков воды. Важно помнить, что количество счетчиков на водоснабжение зависит от того, сколько стояков есть в доме.