Не сажайте свеклу рядом с этими растениями: останетесь без урожая

Эти соседи по грядке негативно повлияют на плоды

Свекла — не только очень вкусный, но и полезный овощ. Из нее можно приготовить не только заправку для борща, но и невероятный теплый салат.

Но для получения хорошего урожая свеклы нужно придерживаться определенных правил по ее посадке и выращиванию.

Очень важно сеять этот овощ рядом с правильными "соседями". Идеальный вариант — посадить свеклу рядом с горохом. Неплохое соседство и с фасолью. Как пишет Telegram-канал Дача. Сад та город UA, эти культуры помогут возобновить баланс полезных веществ в грунте. Лук-порей — прекрасный "спутник" для свеклы. Хорошим будет соседство и с чесноком.

Не сажайте свеклу рядом с картофелем, баклажаном, тыквой, огурцами и помидорами. Опытные огородники не советуют делать грядки для свеклы там, где до этого рос чеснок. Если же другого варианта нет, то просто удобрите почву после чеснока.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить сладкую свеклу.