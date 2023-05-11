Пышные и большие пионы - это реальность: просто удобрите цветок этой подкормкой

Обязательно подкармливайте кусты — и ваши цветы вас отблагодарят красотой

Какой садовод не мечтает, чтобы его сад был самым красивым, а цветы росли большими, пышными и радовали глаз. Одним из самых популярных цветов, которые выращивают многие дачники, являются пионы. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы они имели пышные, роскошные бутоны.

Как отмечает портал prostoway, чтобы получить большой и пышный кус пионов с огромными бутонами — его нужно обязательно подкармливать. Особенно в тот период тогда, когда цветы начинают формироваться, нужно внести богатое калием удобрение, которое можно приготовить самостоятельно.

Полезное калийное удобрение, которое поможет получить большие бутоны пионов, легко приготовить из популярной натуральной подкормки — пепла. Его часто используют в удобрении огорода, однако он полезен и для цветников тоже.

Как приготовить: 1 л пепла залейте 10 л теплой воды и настаивайте в течение 2-3 дней, при этом ежедневно дважды помешивайте. По истечению времени, слейте жидкость, имеющую несколько желтый цвет.

Затем разведите настой в 20 литрах воды уличной температуры, и влейте под каждый куст по 5-7 литров подкормки. Наслаждайтесь результатом!.

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