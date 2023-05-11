Быстрее созреет и вырастет большой и сладкой: уловки, как улучшить урожайность моркови

С этими советами вы забудете, что такое мелкая морковка.

Чтобы получить хороший урожай любого овоща на своем участке, за ним нужно хорошо ухаживать, подкармливать и поливать. И сегодня мы хотим поделиться с вами несколькими хитростями, как улучшить урожайность моркови.

Как отмечает портал prostoway, залог хорошего урожая — в правильной подкормке. И, при чем, удобрения необязательно покупать сверх дорогие, ведь есть множество проверенных народных рецептов.

Чем прикормить морковь для хорошего урожая

Одно из лучших и бюджетных средств – это борная кислота. Этот ингредиент делает морковь более сочной и сладкой. Проводить такую подкормку нужно в начале июля и делать дважды в месяц с интервалом 12-15 дней. Как приготовить: 10 г борной кислоты смешайте в 10 л воды, и полейте этим раствором грядки или обрызгайте с пульверизатора сверху.

Второе полезное удобрение — йод. Растворите всего 2 капли йода в 1 литре воды и полейте морковь. Удобрение защитит ваш урожай от болезней и обогатит полезными веществами.

И третья подкормка — хлебопекарные дрожжи. Они помогут ускорить созревание моркови. Как приготовить: 1 кг дрожжей растворите в 5 литрах воды, а затем этот раствор смешайте с водой в соотношении 1:10, и полейте грядки. Подкормку дрожжами лучше производить в июле.

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