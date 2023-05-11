Виноград завалит вас пышными гроздьями: что нужно сделать летом с растением, чтобы собрать хороший урожай

Простые советы, которые реально работают

Несмотря на то, что на календаре еще весна, дачникам желательно уже активно составлять план работ на огороде и в саду, если, конечно, вы хотите получить хороший урожай. Отметим, что лето – это тот сезон, когда нужно обратить особое внимание на виноград, ведь именно в это время он наливается соками.

Как отмечает портал prostoway, важно в самом начале лета уделить винограду особый уход, и тогда он одарит вас вкусными, сочными и большими гроздьями. Что делать — читайте далее.

Как ухаживать за виноградом летом

В начале лета нужно обязательно подвязать виноград к стойке, чтобы он не падал. И также тщательно следите, чтобы не было пересыхания в жару, однако поливать лозы нужно вечером. Когда начнется период формирования соцветий поливайте каждый куст два раза в день, выливая по минимум два ведра воды. Когда гроздья будут уже на этапе созревании достаточно будет проводить полив 1 раза в 2 недели.

И конечно же, не забывайте подкармливать лозу. Лучшее удобрение для винограда — это мочевина. Разведите 40 г мочевины в 10 л воды, и влейте под каждый куст по 2 ведра этого раствора.

Также важно следить, чтобы на листьях не было вредителей, иначе они сожрут весь ваш урожай. Увидели хоть одного нежелательного гостя — сразу обрабатывайте растение.

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