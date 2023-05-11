Картофель порадует богатым урожаем: чем его нужно обрабатывать

Средство поможет получить двойной урожай

Добиться, чтобы в конце огородного сезона урожай картофеля был обильным, нужно во время посадки в апреле-мае обрабатывать клубни и взошедшие посадки питательными растворами.

Для сопротивляемости заболеваниям и стимуляции прорастания можно использовать готовые удобрения. Но можно смешать состав и самостоятельно, если после прошлого сезона у вас остались необходимые компоненты.

Огородники часто применяют растворы с медным купоросом, пишет "Філіжанка кави".

Как сделать средство для защиты картофеля

10 литров чистой воды смешайте с 50 гр. медного купороса, 100 гр. борной кислоты и 10 гр. марганца. Смесь нужно тщательно перемешать. Средство обычно распыляют на семенные клубни или на пару часов замачивают в нем клубни перед посадкой.

После обработки таким составом картофелю не будут страшны никакие заболевания. К тому же эта смесь активизирует энергию роста, что впоследствии позволит к осени собрать отличный урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подкормки нужно внести перед посадкой огурцов.