Каким удобрением нужно дважды подкормить огурцы: урожайность повысится в разы

Опытные огородники подкармливают огурцы самодельным раствором

Популярная культура на огороде – огурцы – обязательно нуждаются в удобрениях. Вы можете добавить полезные вещества прямо в лунки при посадке, а также внести подкормку в период цветения и формирования завязей, чтобы растение росло крепким и принесло роскошный урожай.

Опытные огородники удобряют огурцы раствором на основе бора дважды за сезон. Приготовить удобрение очень просто, пишет "Вона".

Бор – ключевой ингредиент, в котором нуждаются огурцы в период цветения, а также на этапе образования завязей. Это вещество повышает урожайность, способствует росту более сладких и хрустящих плодов без пустот.

Как приготовить удобрение для огурцов на основе бора? Понадобится 5-граммовый пакетик борной кислоты. Порошок следует растворить в горячей воде. Затем разведите концентрат водой комнатной температуры. Объем составляет около 10 л. средство готово.

Как удобрять огурцы борным раствором? Опрыскивайте растение дважды за сезон. Первая обработка нужна на этапе цветения, вторая – во время формирования завязей.

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