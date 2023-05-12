Правильный уход за тюльпанами: что нужно обязательно сделать, когда они отцвели

Если все сделать правильно, тюльпаны в следующем сезоне будут цвести еще пышнее

Весной тюльпаны очень радуют своим цветением. Но приходит время, когда они практически моментально сбрасывают все лепестки. И важно этот момент не упустить. Если провести правильные процедуры для цветов в это время, на следующий год тюльпаны выпустят еще больше бутонов.

Опытные цветоводы советуют срезать цветонос сразу после того как тюльпан отцвел, пишет 7dniv.rv.ua. Иначе они будут забирать соки и силы растения. Но не прекращайте поливать цветок. Эту процедуру нужно будет проводить еще 15-20 дней. В этот же период для лучшего роста и созревания луковиц подкормите тюльпаны удобрениями с фосфором и калием в составе. Ни в коем случае не применяйте удобрения с хлором и азотом!

Листья обрезают в момент, когда они полностью пожелтеют, иначе есть риск остановки роста подземных частей растения. К тому же на следующий год тюльпаны могут не зацвести.

Раз в 2-3 года нужно выкапывать луковицы тюльпанов. Обычно это делают в конце июля. Обязательно нужно просушить луковицы тюльпанов в тени. Хранить их нужно в сухом теплом месте. Лучше всего положить луковицы в ящик с вентилируемым дном.

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