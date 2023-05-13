Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Козерогам стоит рискнуть, а Водолеям, - довериться интуиции

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Третья неделя мая многим принесет возможность что-то изменить в жизни к лучшему, однако у некоторых не обойдется и без проблем.

Об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 15 по 21 мая 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Паж пентаклей

На следующей неделе Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в ближайшее время может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Телец — перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Близнецы — перевернутый Паж жезлов

В ближайшие дни Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Рак — Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Лев — Шестерка жезлов

Эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Дева — перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Весы — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В ближайшие дни какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Скорпион — Император

Следующая неделя может принести Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Стрелец — Маг

Эта карта говорит, что в ближайшую неделю Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Козерог — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Водолей — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Рыбы — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца этого года.