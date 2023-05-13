Таропрогноз на 14 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Необдуманных поступков лучше избегать в этот день

В воскресенье, 14 мая 2023 года, многие могут быть склонны к лишним конфликтам и авантюрам, однако некоторые наоборот смогут решить ситуацию к лучшему.

Именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка мечей, Четверка жезлов, перевернутая Десятка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. 14 мая у Вас может получиться найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Пятерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой борьбы, и она предупреждает, что в воскресенье Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Перевернутый Рыцарь жезлов

14 мая Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.