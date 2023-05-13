Чем посыпать землю перед посадкой моркови: урожая получите намного больше

Простая подкормка в разы повысит урожайность моркови

Морковь — популярная культура на огороде, которая довольно неприхотлива в уходе, но требует правильного полива. Одна простая манипуляция наверняка обеспечит вас роскошным урожаем. Растение нуждается в удобрении уже на этапе посадки.

Опытные огородники советуют перед посадкой моркови посыпать землю одним продуктом – пеплом (золой). Об этом действенном способе пишет журнал "Вона".

Так, не рекомендуется высаживать морковь в кислые или тяжелые грунты. Поэтому обеспечьте растению оптимальный состав почвы, чтобы плоды росли крепкими, ровными, здоровыми. Самый простой способ улучшить землю – внести немного пепла непосредственно перед "заселением" моркови.

Как подготовить почву к посадке моркови? Проведите перекопку, а затем посыпьте грядки пеплом. Рассчитывайте около одного стакану древесного пепла на один "квадрат" огорода. Эта подкормка насытит почву калием и фосфором, необходимыми микроэлементами для роста моркови. Кроме того, удобрение предотвратит заражение культуры грибковыми инфекциями, а значит, плоды не сгниют, и вы получите хороший урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким раствором поливают морковь опытные дачники. Благодаря правильному поливу плоды не будут гнить. Этим секретом пользовались еще наши предки.