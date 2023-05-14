У кого День ангела 15 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 15 мая, в 2023 году отмечается Международный день семей, Международный день климата, Международный день сознательных отказчиков от военной службы, День соломенного брыля, День лакоманьяка, народный праздник Борис и Глеб Сеятели (Свистозарник). Кроме того, в этот день празднуют свои Дни ангела носители сразу семи имен.

Женские именины 15 мая

Зоя, — это имя значит "жизнь" в переводе с древнегреческого. 15 мая почитается святая мученица Зоя Атталийская.

Мужские именины 15 мая

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный".

Борис, — древнетюркское имя, которое образовано от "барыс", что в переводе с булгарского значит "барс". 15 мая почитается равноапостольный царь Борис (в крещении Михаил) Болгарский, а также перенесение мощей князей Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида), младших сыновей Владимира Святославича.

Глеб, — по основной версии это древнескандинавское имя, которое переводится как "наследник бога".

Давид, — древнее еврейское имя, которое значит "любимец", "возлюбленный".

Михаил, — древнееврейское имя, что переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные церковные праздники в мае 2023 года еще ждут украинцев.