У кого День ангела 15 мая: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В понедельник, 15 мая, в 2023 году отмечается Международный день семей, Международный день климата, Международный день сознательных отказчиков от военной службы, День соломенного брыля, День лакоманьяка, народный праздник Борис и Глеб Сеятели (Свистозарник). Кроме того, в этот день празднуют свои Дни ангела носители сразу семи имен.
Женские именины 15 мая
Зоя, — это имя значит "жизнь" в переводе с древнегреческого. 15 мая почитается святая мученица Зоя Атталийская.
Мужские именины 15 мая
Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный".
Борис, — древнетюркское имя, которое образовано от "барыс", что в переводе с булгарского значит "барс". 15 мая почитается равноапостольный царь Борис (в крещении Михаил) Болгарский, а также перенесение мощей князей Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида), младших сыновей Владимира Святославича.
Глеб, — по основной версии это древнескандинавское имя, которое переводится как "наследник бога".
Давид, — древнее еврейское имя, которое значит "любимец", "возлюбленный".
Михаил, — древнееврейское имя, что переводится как "равный Богу", "подобный Богу".
Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные церковные праздники в мае 2023 года еще ждут украинцев.