Чеснок растет крупным и здоровым: какими двумя самодельными удобрениями нужно подкормить культуру

Опытные дачники при выращивании чеснока используют как минимум две подкормки

Популярная культура на огороде – чеснок – довольно неприхотлива в уходе, однако, как и другие растения, растет быстрее, крепче и здоровее благодаря правильным удобрениям. Подкармливать нужно как наземную, так и подземную часть культуры.

Опытные огородники рекомендуют удобрять чеснок как минимум двумя самодельными удобрениями. Подкормки легко приготовить своими руками, пишет "Вона".

В мае озимый чеснок больше всего нуждается в азоте – этот микроэлемент легко обеспечить растению с помощью раствора из трех компонентов. Как приготовить удобрение для чеснока? В 10 л воды добавьте 3 ст. л. нашатырного спирта и всыпьте 1 ст. л. порошка лимонной кислоты, ингредиенты должны полностью раствориться. Полученным настоем поливайте грядки. Чеснок будет расти крепким, вам точно не грозит проблема с сухими или пожелтевшими плодами.

Вторая обязательная подкормка для чеснок подпитывает его подземную часть. Корни укрепятся, головки вырастут размером с кулак, если культура получит магний, кальций, фосфор и калий. Все необходимое даст растению популярный компонент у дачников – древесная зола. К тому же, вещество предотвратит заражение чеснока инфекциями.

Как удобрять чеснок древесной золой? Стакан пепла залейте стаканом 9-процентного столового уксуса. Смесь зашипит – это нормально. После реакции разведите концентрат 10 л воды. Поливайте раствором чесночные грядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой лайфхак огородников поможет вырастить головки чеснока в два раза больше. Нюанс заключается в особой манипуляции с почвой.