Что положить на дно горшка, чтобы цветы росли как на дрожжах: только натуральные ингредиенты

Положите это в горшок при посадке, чтобы достичь "пышного" результата

Хотя не все люди любят домашние растения, некоторые относятся к ним так, как будто они — их собственные дети, требующие внимания и заботы. Растения могут улучшать качество воздуха в помещении и влиять на настроение, вызывая радость своей зеленью и яркими цветами. Чтобы комнатные растения росли и радовали своим видом, им необходимы лучшие удобрения.

Конечно, существует множество готовых удобрений, но не все желают использовать химические добавки, содержащихся в них. Кроме того, у многих людей есть целый сад в квартире, что может привести к высоким затратам на удобрения, пишет ukr.media. Именно поэтому мы предлагаем список удобрений, которые являются доступными вариантами для подкормки домашних растений.

Банановая кожура

Комнатные растения могут получить большую пользу от использования банановой кожуры в качестве удобрения, так как эти фрукты содержат много полезных веществ, таких как магний, калий и фосфор, которые важны для их роста и плодоношения.

Необходимо на дно горшка поместить слой керамзита или гальки для дренажа, затем добавить немного земли. Можно нарезать банановую кожуру на небольшие кусочки и поместить их поверх земли, а затем высадить цветы как обычно.

Дрожжи

Цитокинины, содержащиеся в дрожжах, являются веществами, которые способствуют быстрому росту растений. Кроме того, в дрожжах содержится витамин В, который также способствует развитию растений. Просто смешайте 1 г сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара с 1 литром воды и дайте раствору настояться в течение 3 часов. Перед подкормкой необходимо разбавить раствор водой в соотношении 1:5.

Древесная зола

Использование древесной золы в качестве подкормки является одним из наиболее мощных и эффективных способов улучшения внешнего вида растений. Кроме того, зола обладает свойствами дезинфекции. Наилучшим образом такую ​​подкормку можно использовать для герани, фуксий и бегоний.

Для приготовления раствора необходимо развести 25 грамм золы в литре воды и дать настояться в течение недели. Затем растения следует поливать этим раствором один раз в 12 дней.

Сахар

Сахар является отличным источником глюкозы, которая является необходимым строительным материалом для растений. Растения могут быть подкармливаемыми с использованием сахарного раствора не чаще, чем раз в месяц. Для приготовления раствора необходимо использовать соотношение одной столовой ложки сахара на один литр воды.

Янтарная кислота

Янтарная кислота может повысить иммунитет и выносливость растений. Для их быстрого восстановления можно обработать листья или корни раствором янтарной кислоты, используя порошок в соотношении 25 г на 1 литр воды. Такое удобрение особенно подходит для цитрусовых, аглаонемы, маранты и фикусов.

Отходы от цитрусовых и фруктов

Можете использовать кожуры лимона, апельсина и мандарина в качестве удобрения для комнатных растений. Они обогащают почву азотом и отпугивают различных вредителей.

Кофе и чай

Многие люди используют кофейную гущу и чайный отвар, чтобы улучшить воздухопроницаемость почвы. Но важно быть осторожным с использованием отвара. Перед применением его необходимо высушить и хранить в отдельном пакетике.

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