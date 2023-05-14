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Клубника будет плодоносить без остановки: вот что нужно сделать с ней весной

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Будет обильное плодоношение вкусной и полезной ягоды Новость обновлена 14 мая 2023, 19:11
Будет обильное плодоношение вкусной и полезной ягоды. Фото freepik.com

Процесс формирования плодов станет очень интенсивным

Весной многие дачники с радостью начинают сажать ремонтантную клубнику, которая позволяет получить несколько урожаев ягод в течение летнего периода. Это объясняет любовь некоторых садоводов к данному типу растения.

Весной рекомендуется выполнить простую процедуру, чтобы летом собранный урожай ягод был великолепным и не вызвал разочарования у владельца. Об этом пишет ukr.media.

О какой процедуре идет речь

Для улучшения качества и урожайности ремонтантной клубники рекомендуется произвести важную процедуру — удаление весенних цветоносов. Это поможет избежать раннего плодоношения и позволит растению сосредоточиться на полноценном развитии. Кроме того, таким образом будет стимулирован второй процесс формирования плодов, что приведет к росту крупных, здоровых и сладких ягод.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как повысить урожайность клубники в пять раз — рецепт полезного раствора на основе борной кислоты и марганцовки.

Также мы писали, чем подкормить клубнику после посадки весной. Рецепт полезного раствора, который увеличит урожайность в разы.

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#Клубника #Сад #Огород