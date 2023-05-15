День Бориса и Глеба 15 мая: не делайте этих действий, чтобы не упустить удачу

По пению соловья предвещали погоду на ближайшее время

В этот понедельник православная церковь вспоминает Бориса и Глеба, сыновей киевского князя Владимира Святославовича. По народному календарю 15 мая отмечается день Бориса и Глеба, которые были прозваны Сеятелями.

С 15 мая наши предки начинали высаживать огурцы и тыквы. Чтобы получить больший урожай, пестик от ступки закапывали в грядку. Кроме того, в этот день продолжали засевать поля. Говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб".

С этого дня в лесах начинали петь соловьи. В старину говорили: "Соловьи весну ясную провожают, лето красное встречают". Если трели были громкими, считалось, что стоит ждать летнюю жару раньше времени. А если ночью услышать пение соловья — это к солнечной погоде.

Что нельзя делать 15 мая

Оставлять кошелек без денег – обернется серьезными тратами.

Пересчитывать купюры после заката солнца – к долгам.

Подметать пол, выносить мусор – можно "вымести" финансовое благополучие.

Наводить порядок после гостей, мыть или подметать пол – деньги и удача уйдут.

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