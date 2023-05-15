Это средство подарит щедрый урожай яблок: чем обработать деревья

По окончанию сезона вы получите большой урожай сладких яблок

Урожай яблок зависит от погодных условий, особенностей климата, сорта. Немаловажную роль играет уход за деревьями. Если знать, чем и когда обрабатывать яблоню, в конце сезона дерево будет радовать вас урожаем сладких яблок.

Как пишет Telegram-канал СОДа, одним из бюджетных средств, которое поможет вырастить много яблок, является борная кислота.

Опытные садоводы знают, что нехватка бора приводит к появлению пятен на мякоти яблок. Со временем они буреют и становятся похожи на пробку или губку. Сухой пятнистостью и корковидными пятнами поражается поверхность плодов, которые деформируются.

Поэтому нужно обрабатывать яблони раствором борной кислоты. Для этого растворите 15 грамм борной кислоты в 10 литрах воды. Вечером, перед заходом солнца опрыскайте этим раствором всю доступную крону. Проводят эту процедуру три раза: перед распусканием бутонов, во время цветения и формирования плодов.

Такая обработка резко сокращает количество опавших завязей, что дает прибавку урожая. Деревья становятся более устойчивы к неблагоприятным условиям.

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