Чеснок вырастет размером с кулак: что посадить рядом, чтобы улучшить урожай

Наиболее выгодные комбинации для чеснока — расти возле этих растений

Решили вырастить чеснок на своем огороде? Это очень хорошая идея, ведь этот овощ очень полезен, а также обладает "искусством" придания особого вкуса и аромата блюдам. И, как и другие растения на огороде, чеснок нуждается в особом уходе.

Также, чтобы увеличить свой урожай чеснока, вы должны знать о хорошем для него соседстве, пишет santeplus. Поэтому сегодня мы и хотим рассказать, где и рядом с какими растениями чеснок можно и нужно высаживать.

Какие растения полезно сажать рядом с чесноком

Клубника — отличный сосед для выращивания более крупного и вкусного чеснока. Со своей стороны, клубника получит благословенную защиту от грибков, улиток и других почвенных вредителей, которые не переносят чеснок.

Морковь — посев этого овоща рядом с чесноком также защитит их от мух и тли.

— посев этого овоща рядом с чесноком также защитит их от мух и тли. Салат также является бесценным соседом чеснока для стимуляции его роста. Наоборот, он выиграет от этого соседства, так как ему больше не будут угрожать улитки, тля и другие вредители.

также является бесценным соседом чеснока для стимуляции его роста. Наоборот, он выиграет от этого соседства, так как ему больше не будут угрожать улитки, тля и другие вредители. Шпинат — затеняет почву и подавляет рост сорняков, за что взамен получает защиту от паразитов и болезней.

Хрен — овощи хорошо сочетаются друг с другом и повышают питательную ценность друг друга.

овощи хорошо сочетаются друг с другом и повышают питательную ценность друг друга. Свекла разрыхлит почву и улучшит ее структуру для чеснока.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой лайфхак огородников поможет вырастить головки чеснока в два раза больше. Нюанс заключается в особой манипуляции с почвой.