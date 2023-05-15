Чеснок вырастет размером с кулак: что посадить рядом, чтобы улучшить урожай
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Наиболее выгодные комбинации для чеснока — расти возле этих растений
Решили вырастить чеснок на своем огороде? Это очень хорошая идея, ведь этот овощ очень полезен, а также обладает "искусством" придания особого вкуса и аромата блюдам. И, как и другие растения на огороде, чеснок нуждается в особом уходе.
Также, чтобы увеличить свой урожай чеснока, вы должны знать о хорошем для него соседстве, пишет santeplus. Поэтому сегодня мы и хотим рассказать, где и рядом с какими растениями чеснок можно и нужно высаживать.
Какие растения полезно сажать рядом с чесноком
- Клубника — отличный сосед для выращивания более крупного и вкусного чеснока. Со своей стороны, клубника получит благословенную защиту от грибков, улиток и других почвенных вредителей, которые не переносят чеснок.
- Морковь — посев этого овоща рядом с чесноком также защитит их от мух и тли.
- Салат также является бесценным соседом чеснока для стимуляции его роста. Наоборот, он выиграет от этого соседства, так как ему больше не будут угрожать улитки, тля и другие вредители.
- Шпинат — затеняет почву и подавляет рост сорняков, за что взамен получает защиту от паразитов и болезней.
- Хрен — овощи хорошо сочетаются друг с другом и повышают питательную ценность друг друга.
- Свекла разрыхлит почву и улучшит ее структуру для чеснока.
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