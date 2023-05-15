Защитят от болезней и отгонят вредителей: какие растения лучшие соседи картофеля

Такое соседство может помочь сэкономить на ядах и подкормках

При выращивании картофеля есть некоторые факторы, которые следует учитывать. Это обязательно правила посадки картофеля, а также выбор правильных соседей для клубней.

Поскольку картошка растет глубоко в почве, логично предположить, что лучшими компаньонами для нее являются те растения, которые растут без почвы, чтобы не мешать клубням, пишет santeplus. Тем не менее, некоторые корнеплоды могут быть полезными, поскольку они помогают отпугивать всевозможных вредителей. Делимся списком растений, которые лучше всего выращивать рядом с картофелем и рассказываем об их преимуществах.

Какие растения лучше всего выращивать рядом с картофелем:

Салат, шпинат, зеленый лук и редис — это овощи с неглубокой корневой системой, которые могут заполнить пространство между растениями картофеля.

Некоторые садоводы обнаружили, что вкус клубней картофеля намного лучше благодаря присутствию некоторых растений, таких как мертвая крапива, хрен и бархатцы. Также хрен делает картофель более устойчивым к вредителям и болезням.

Фасоль и другие бобовые также являются хорошими растениями-компаньонами для азотолюбивых овощей, таких как картофель. Все потому, что они повышают уровень азота в почве.

Петунии и алиссума — это цветы, которые привлекают полезных насекомых, чтобы отогнать определенных вредителей от картофеля.

Некоторые травы, такие как пижма и кориандр, активно отпугивают насекомых колорадского жука.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что картофель, как и любая другая культура, нуждается в удобрениях. Однако ряд подкормок может только навредить растению.