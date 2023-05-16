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Могут нанести вред томатам: овощи, которые нельзя сажать вместе с помидорами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Плохая рассадка овощей может негативно сказаться на вашем урожае
Плохая рассадка овощей может негативно сказаться на вашем урожае. Фото fertilizerdaily.ru

Такое соседство только навредит вашему урожаю

Некоторые растения хоть и красивы и урожайны, но являются плохими соседями, которые могут нанести вред томатам. Поэтому при их посадке, важно учитывать, что растет рядом.

Посадка "неправильных" овощей рядом с помидорами может привести к потере всего урожая, пишет santeplus. Вот почему важно знать, какие овощи нельзя сажать рядом с томатами.

Овощи, которые нельзя сажать вместе с помидорами

  • Кукуруза

Кукурузный червь так же губителен для томата, как и для самой кукурузы. Этот вредитель полностью уничтожат урожай и может проникать в плоды помидоров, делая мякоть совершенно несъедобной.

  • Баклажан

И помидоры, и баклажаны относятся к пасленовым, но их нельзя выращивать рядом. Оба растения подвержены одному и тому же заболеванию, фитофторозу, которое может легко передаваться с одного на другой овощ.

  • Картофель

Картофель также принадлежит к семейству пасленовых, и также подвержен аналогичным заболеваниям, которые могут распространяться через почву. Посадка этих растений рядом друг с другом может увеличить вероятность передачи болезни.

  • Грецкий орех

Это дерево является еще одним нежелательным соседом для томатных растений. Это связано с тем, что дерево грецкого ореха производит химическое вещество юглон, которое может быть токсичным при контакте с кислородом для многих растений, включая помидоры.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока. Он отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий, и не только.

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#Помидор #Огород