Могут нанести вред томатам: овощи, которые нельзя сажать вместе с помидорами

Такое соседство только навредит вашему урожаю

Некоторые растения хоть и красивы и урожайны, но являются плохими соседями, которые могут нанести вред томатам. Поэтому при их посадке, важно учитывать, что растет рядом.

Посадка "неправильных" овощей рядом с помидорами может привести к потере всего урожая, пишет santeplus. Вот почему важно знать, какие овощи нельзя сажать рядом с томатами.

Овощи, которые нельзя сажать вместе с помидорами

Кукуруза

Кукурузный червь так же губителен для томата, как и для самой кукурузы. Этот вредитель полностью уничтожат урожай и может проникать в плоды помидоров, делая мякоть совершенно несъедобной.

Баклажан

И помидоры, и баклажаны относятся к пасленовым, но их нельзя выращивать рядом. Оба растения подвержены одному и тому же заболеванию, фитофторозу, которое может легко передаваться с одного на другой овощ.

Картофель

Картофель также принадлежит к семейству пасленовых, и также подвержен аналогичным заболеваниям, которые могут распространяться через почву. Посадка этих растений рядом друг с другом может увеличить вероятность передачи болезни.

Грецкий орех

Это дерево является еще одним нежелательным соседом для томатных растений. Это связано с тем, что дерево грецкого ореха производит химическое вещество юглон, которое может быть токсичным при контакте с кислородом для многих растений, включая помидоры.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока. Он отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий, и не только.