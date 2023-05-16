Не выбрасывайте лимон: 10 способов использовать его на все случаи жизни

Свойства лимонов позволяют использовать их не только в кулинарии

Лимон – это не только полезный для здоровья фрукт, но и для красоты. Также его можно использовать и в быту, где он станет одним сплошным лайфхаком для многих ситуаций – как к примеру, убрать накипь в чайнике. В этой статье мы расскажем вам о 10 оригинальных способах использования лимона, которые облегчат вашу жизнь.

Удаление пятен

Лимон – это прекрасное средство для удаления пятен из одежды, посуды и мебели. Лимонная кислота растворяет грязь и жир, также освежает цвет и запах ткани. Для удаления пятна достаточно нанести на нее сок лимона или потереть кусочком лимона, затем простирать или протереть обычным способом. Лимон поможет избавиться от пятен от чая, кофе, фруктового сока, вина, пота, травы и даже ржавчины.

Освежение дыхания

Лимон – это также эффективное средство для освежения дыхания и предупреждения неприятного запаха изо рта. Чтобы освежить дыхание с помощью лимона, можно выпить стакан воды со свежим лимонным соком перед едой. Это поможет улучшить пищеварение и предотвратить накопление бактерий во рту, вызывающих неприятный запах. Лимон также обладает сильным цитрусовым ароматом, который стимулирует слюноотделение и смывает бактерии с языка и зубов.

Очистка микроволновки

Лимон может помочь вам легко и быстро очистить микроволновку от остатков пищи и запаха. Для этого вам нужно налить в стеклянную чашу воду и добавить в нее сок одного лимона или несколько кусочков фрукта. Затем поставьте чашу в микроволновку и включите на 5-10 минут на максимальной мощности. Лимонный пар размягчит и растворит грязь, а также уничтожит бактерии и нейтрализует запах. Затем вам останется только протереть стенки и дно микроволновки влажной тряпкой.

Борьба с насекомыми

Лимон – это естественный репеллент, который отпугивает насекомых, таких как москиты, мухи, муравьи и термиты. Этот фрукт содержит эфирные масла, которые не нравятся насекомым и заставляют их избегать вашего дома. Для этого вам нужно разрезать пополам лимон и натереть им дверные косяки, оконные рамы, плитку и другие поверхности, по которым могут ходить насекомые. Также вы можете поставить на подоконник или на столик у кровати стакан с водой и кусочками лимона, который будет излучать лимонный аромат.

Снятие стресса

Лимон – это не только вкусный и полезный фрукт, но и отличный антистресс. Лимонный запах стимулирует нервную систему и улучшает настроение, а также уменьшает тревогу и депрессию. Лимон также способствует релаксации мышц и успокоению головных болей. Для этого вам нужно добавлять сок лимона в чай или воду, которую пьете в течение дня, а также вдыхать лимонный аромат из аромалампы или из кусочка лимона.

Полив цветов

Лимон может помочь вам улучшить состояние своих цветковых растений и сделать их более здоровыми и красивыми. Лимонная кислота регулирует рН почвы и способствует лучшему усвоению питательных веществ растениями.

Осветление волос

Лимон может помочь вам осветлить свои волосы без химических красок и сохранить их здоровыми и блестящими. Лимонная кислота разлагает пигмент меланин, который отвечает за цвет волос, и делает его светлее под действием солнечного света. Для этого вам нужно смешать сок одного лимона с чашкой воды и распылить эту смесь по всем волосам или только по отдельным прядям. Затем выйдите на солнце на 30-60 минут и помойте голову шампунем. Повторяйте эту процедуру раз в неделю, пока не получите желаемый оттенок.

Изготовление лимонада

Лимон – это незаменимый ингредиент для приготовления лимонада – освежающего напитка, который подходит к любому времени года и любой ситуации. Для приготовления лимонада вам нужно выжать сок из 4-5 лимонов и разбавить его 2 литрами холодной воды. Добавьте в смесь сахар или мед по вкусу и несколько листочков мяты или базилика для аромата. Перемешайте все хорошо и наслаждайтесь домашним лимонадом.

Снятие мозолей

Лимон может помочь вам избавиться от мозолей на ногах или руках, которые мешают вам ходить или работать. Лимонная кислота размягчает кожу и способствует ее обновлению, а также успокаивает воспаление и боли. Для этого вам нужно нанести на мозоль кусочек лимона или ватный тампон, смоченный в лимонном соке и зафиксировать его пластырем или бинтом. Оставьте этот компресс на ночь или несколько часов, а затем снимите его и протрите место влажной салфеткой.

Полировка металла

Лимон может помочь вам очистить и полировать металлические предметы, такие как украшения, столовое серебро, монеты и даже батарейки. Лимонная кислота растворяет окиси и загрязнения, портящие вид металла, и придает ему блеск и гладкость. Для этого вам нужно потереть металлический предмет кусочком лимона или погрузить его в лимонный сок на несколько минут. Затем протрите его сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Лимон также может помочь вам возобновить работу батарейки, если вы погрузите ее контакты в лимонный сок на несколько секунд.

Это только некоторые из многих способов использования лимона, который вы можете попробовать самостоятельно. Лимон – это недорогой и доступный продукт, который всегда следует иметь под рукой.

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