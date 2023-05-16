Тля будет бояться вашего участка: какие два средства смешать для самодельного раствора против вредителя

Для приготовления эффективного средства не нужны никакие химикаты

Один из самых проблемных вредителей на дачном участке – тля. Это прожорливое насекомое может свести к нулю все старания и труды огородников. Некоторые борются с тлей с помощью самодельных растворов, которые безопасны для растений, в отличие от магазинных химикатов.

Чтобы побороть тлю на огороде и в саду, опрыскивайте растения определённой смесью. Раствор против вредителя легко приготовить своими руками, пишет "Вона".

Тля съедает растения на вашем участке, особенно под угрозой молодые побеги, саженцы, бутоны цветов. Этот паразит буквально высасывает из культур все соки, из-за чего те вянут и в конечном итоге гибнут. Обработка химикатами не всегда помогает, да и может негативно сказаться на вкусе плодов.

Чтобы избавиться от тли, приготовьте раствор из двух компонентов – хозяйственного мыла и растительного масла. Это доступные ингредиенты, которые приятно удивят результатом. Мыльный раствор иногда используют отдельно. Когда мыло попадает на насекомых, то на их телах образуется пленка, в результате вредители не могут дышать и погибают.

Удобнее всего использовать хозяйственное мыло в бруске. Одного будет достаточно. Чтобы ускорить процесс приготовления раствора, натрите мыло на терке. Затем эту массу всыпьте в ведро воды, мыло должно полностью раствориться. К слову, зеленое и дегтярное мыло тоже подойдет для борьбы с тлей.

Однако наиболее эффективная комбинация против этого вредителя – мыло с растительным маслом. Просто добавьте к мыльному раствору один стакан жидкости, перемешайте. Полученным раствором опрыскивайте растения в саду или на огороде.

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