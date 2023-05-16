Чем опрыскивать клубнику, чтобы она не гнила: помогут два аптечных средства

Чтобы клубника росла здоровой, важно защитить ее от серой гнили

Вкусная и сладкая клубника – гордость любого дачника. Однако вы можете остаться без урожая, если плоды пострадают от серой гнили. К счастью, с этой распространенной проблемой легко справиться с помощью самодельных средств.

Опрыскивание клубники особыми растворами предотвратят появление серой гнили – грибковое заболевание, которое уничтожает ягоды. Ключевые ингредиенты найдутся в домашней аптечке, пишет "Вона".

Способ первый – йод. Это вещество эффективно борется с грибком на клубнике. Для приготовления раствора 15 капель жидкости разбавьте в 10 л воды. Плюс этого метода в том, что его можно применять на любом этапе развития растения.

Способ второй – марганцовка. Смесь одной чайной ложки кристаллов с 10 л воды быстро уберет серую гниль с ягод. Главное, соблюдайте пропорции, чтобы не повредить и сами кусты клубники. Также важно тщательно растворить вещество в воде. Кроме того, опрыскивание следует проводить до этапа цветения или уже после волны плодоношения. По желанию добавляют в раствор 5 капель борной кислоты, это усилит эффект.

Ранее "Телеграф" делился советами опытных дачников, которые увеличат плодоношение клубники в несколько раз. Необходимые манипуляции нужно успеть провести в мае.