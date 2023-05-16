Чем поливать помидоры, чтобы росли крепкими и не болели: поможет одно натуральное удобрение

Вы получите роскошный урожай томатов, если будете правильно подкармливать растения

Без томатов не обойдется ни один огород. Чтобы рассада развивалась, росла крепкой и здоровой, важно вносить удобрения. К тому же, можно обойтись без химикатов или аптечных средств, а приготовить полностью натуральный раствор своими руками.

Опытные дачники подкармливают помидоры на огороде особым раствором из доступным ингредиентов. Об этом пишет ukr.media.

Как приготовить натуральное удобрения для томатов? Вам понадобятся сахар, сухие дрожжи, сухари, картофельная шелуха и вода. Сначала всыпьте в трехлитровую банку две столовые ложки сахара, добавьте пакетик сухих дрожжей, залейте водой и оставьте на какое-то время, чтобы сверху образовалась обильная пена.

После этого в ведро объемом 10 л всыпьте полкило сухарей и 1 кг картофельной шелухи (она должна быть сухой). Половину залейте водой. Теперь можно добавлять сахарно-дрожжевую смесь из банки. Закройте крышкой, оставьте на неделю.

Как удобрять помидоры самодельным раствором? Концентрат разведите с водой в соотношении 1:10. Просто поливайте этим раствором-подкормкой кусты томатов на огороде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи не уживаются по соседству с помидорными грядками на участке. А еще мы писали о нюансах посадки помидоров на огороде: важно правильно рассчитать расстояние между саженцами.