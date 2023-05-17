Посадите это растение на огороде, и кроты забудут к нему дорогу: мощный природный репеллент

Всего одним растением вы можете отпугнуть вредителей в кратчайшие сроки.

Кроты — одни из грызунов, которые могут поселиться в вашем саду и нанести вред урожаю. Каждый огородник знает, что от них бывает трудно избавиться. Однако всего одно мощное репеллентное растение поможет вам быстро их отогнать.

Кроты питаются вашими культурами, включая фрукты и овощи. Они также могут опустошать клумбы и газоны. К счастью, избавиться от них можно без использования химикатов или ловушек, пишет santeplus.

Как отогнать кротов с огорода

Чтобы избавиться от кротов навсегда, рекомендуется выращивать лук на своем огороде. Запах этих двухлетних травянистых растений ненавидят эти грызуны, которые могут атаковать ваш огород и ваши посевы. Для этого необходимо будет посеять его вокруг своих плантаций, чтобы защитить их от нападений.

Также, помимо лука, вы можете посадить на своем участке красивое растение — нарциссы. Цветок своим ароматом отпугивает кротов от зеленых насаждений. Вы можете посадить их повсюду, чтобы грызуны не копали туннели.

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