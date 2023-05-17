Почему шашлык не удается: учтите эти советы, и ваше мясо всегда будет лучше, чем в ресторане

Это касается собственно подготовки к жарке

Хороший маринад для шашлыка – это еще не все. Рассказываем о неочевидных причинах, по которым шашлык может не удаться.

В основном это касается собственно подготовки к жарке. Это и выбор мяса, и маринование, и даже дрова, на которых готовится блюдо. Секретами поделились на Ukr.Media.

Внимание к выбору мяса

Лучше всего, если для приготовления шашлыка вам попадется мясо молодых животных. Оно обязательно должно быть еще и свежим.

Замороженный вариант не годится – такой шашлык будет жестким и безвкусным. Этим может грешить и готовый замаринованный шашлык.

Маринад

Чем лучше мариновать мясо для шашлыка, решите сами. Главное условие – маринуем не менее двух часов. В общем, чем дольше мясо лежит в маринаде, тем мягче оно будет. Процесс маринования может длиться до суток и должен происходить в холодильнике. Также чем больше по размеру куски мяса для жарки, тем дольше они должны находиться в маринаде.

Правильные дрова

Для шашлыка лучше использовать дрова лиственных пород деревьев. Особенно вкусно получается с фруктовыми – из веток яблони, вишни или груши.

Главные правила приготовления шашлыка

Такой уголь придает мясу неповторимый фруктовый аромат. А вот хвоя для приготовления шашлыка не годится совсем.

Подготовка к жарке

Обычно все пропускают этот этап, или совсем не знают о нем. И зря. Какой бы вы ни выбрали способ приготовления шашлыка, он должен быть непременно быстрым, то есть на сильном жаре. Только тогда мясо будет нежным и сочным. Также не забудьте предварительно прогреть решетку или шампуры не менее 5 минут.

Процесс жарки

Готовить шашлык нужно над раскаленными углями. Нельзя допускать пламя — мясо сразу подгорит. Шампуры с нанизанным шашлыком всегда переворачивают и следят, чтобы не было пригорания мяса. Шашлык во время жарки окропляют маринадом, пивом, или просто водой.

Также, прежде чем подать готовый шашлык к столу, ему нужно дать "отдохнуть" 3-5 минут. И можно подавать – традиционно на лаваше, с салатами и соусами, например, сырным.