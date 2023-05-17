Дурной тон: украинцам рассказали, как не стоит носить вышиванку

Дизайнер назвала несколько нюансов ношения украинских вышиванок

В последние годы и особенно после полномасштабного вторжения россии в Украину становится все более популярной украинская национальная одежда, в частности, вышиванка. Однако не все понимают, что это не просто патриотический предмет гардероба, но нужно также уметь его правильно комбинировать.

Как это лучше делать, в преддверии Дня вышиванки рассказала в интервью для "Телеграфа" известная дизайнер вышиванок Юлия Магдич.

Во-первых, объясняет эксперт, украинцы отошли от моды на обтягивающие джинсы, и потому не стоит комбинировать с ними вышиванку, — такие образы уже просто не актуальны и могут даже расцениваться как "дурной тон". Кроме того, следует обратить внимание на длину самой вышиванки: длина до колен не актуальна, лучше выбирать выше колен или ниже.

Также Магдич рекомендует не бояться экспериментировать с деталями: "Не пренебрегайте сочными аксессуарами. Даже если направляетесь на работу, не ограничивайтесь черной обувью и черной сумкой".

Больше по теме читайте в интервью с дизайнером на "Телеграфе": Танки и ДНК нации в цветах. Юлия Магдич рассказала о вышиванках времен войны.

Как известно, каждый год в третий четверг мая отмечается Всемирный день вышиванки, — праздник, который призван сохранить традиции создания и ношения этнической украинской одежды. В 2023 году этот день выпал на 18 мая. Хотя День вышиванки отмечается всего чуть более десятка лет, с каждым годом размах становится все большим.