Отпугнет тлю и ускорит рост цветов: какой неожиданный продукт использовать как подкормку для сада

Не спешите тратить деньги на химикаты, ведь есть более эффективные натуральные варианты подкормок для ваших растений

Удобрения – привычный инструмент в уходе за растениями на дачном участке. Это не значит, что вам нужно использовать химикаты. Натуральные альтернативы справятся с задачей на 100% и не нанесут вреда растительности.

Эффективный продукт для подкормки цветов в саду – кожура цитрусов. К тому же, такое удобрение отпугнет вредителей типа тли, пишет Express.

Кожура цитрусовых богата азотом, серой, магнием и кальцием. Эти элементы способствуют более быстрому росту садовых культур. Так что не спешите выбрасывать очистки после того, как съели апельсин, лимон или лайм. Все эти продукты станут чудесным удобрением для вашего сада, к тому же обеспечат приятный аромат.

Бонус в том, что апельсиновая кожура действует как естественный репеллент для отпугивания вредителей, в их числе тля. Кожура цитрусовых также может помочь улучшить качество почвы, благодаря этому растения будут сильными и здоровыми.

Как удобрять сад кожурой цитрусовых? Вы можете измельчить кожуру или нарезать на более мелкие кусочки, а затем разложить на земле вокруг растений. После этого полейте культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные дачники готовят разные удобрения своими руками. Одна из действенных подкормок включает в себе, грубо говоря, сорняки. Речь идет об одуванчиках, которые легко найти на любом участке.