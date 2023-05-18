Розы станут намного красивее: какие растения посадить рядом

Одни из лучших соседей для розы — ароматные травы

Пышное цветение роз и отсутствие заболеваний зависит не только от погодных условий, ухода и хороших удобрений. Яркие и пышные бутоны можно вырастить, если посадить рядом с розой правильных соседей, которые не будут ее угнетать.

Плохими соседями для розы будут гортензия и рододендрон. Для этих растений нужна кислая, а не нейтральная почва. Тюльпаны и георгины тоже не стоит сажать рядом с королевой сада. Их клубни нужно ежегодно выкапывать и в процессе можно повредить корни розы. К тому же георгины цветут одновременно с розами и также подвержены мучнистой росе.

Не следует сажать рядом с розами папоротники, бруннеры, медуницы, многие виды хост. Также постараться не сажать с растениями, способными очень быстро разрастаться, захватывая всю территорию.

Вместе с розами в цветнике могут успешно расти клематисы, лилейники, пионы, ирисы, садовая герань, астильба, дельфиниум.

Ароматные травы – одни из лучших соседей для кустов роз. Они будут отпугивать вредителей и дополнять цветочную композицию. Поэтому рядом с розами можно посадить мяту, тысячелистник, тимьян, лаванду.

При выборе подходящих компаньонов для роз, не забывайте о том, что особый эффект будет, если рядом посадить растения с контрастными по цвету и форме цветами.

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