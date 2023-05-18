Не спешите выбрасывать два этих продукта: неожиданное удобрение ускорит рост растений

Опытные дачники обходятся натуральными подкормками, которые можно приготовить из подручных ингредиентов

Без удобрений растения в саду могут не получать необходимые микроэлементы для роста, укрепления, цветения и развития. Поэтому важно вносить подкормки, тем более, можно обойтись без химикатов из магазина. Есть много натуральных альтернатив, которые, ко всему, уменьшат ваши пищевые отходы.

Не спешите выбрасывать остатки чая или кофейную гущу. Эти неожиданные продукты могут быть действенной подкормкой для растений на дачном участке, пишет издание Express.

Так, опытные огородники призывают не выбрасывать листья зеленого чая после использования, они, как оказалось, могут быть полезны для растений. Чайные листья богаты железом, что отлично подходит для растений, которым нужно много железа для процветания.

Для тех, кто предпочитает кофе вместо чая, также есть хорошая новость. Сухая кофейная гуща – идеальное решение для удобрения почвы и обеспечения растений антиоксидантами. Этот продукт богат калием, фосфором и азотом.

Как удобрять растения и цветы с помощью чая и кофе? Просто разложите в саду листья зеленого чая или сухую кофейную гущу. Важный нюанс: земля должна быть сухой, иначе влага грозит ростом грибка, который повредит растительность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полезным лакомством для цветов станет еще одна натуральная подкормка. Особенно нравится доступное удобрение розам.