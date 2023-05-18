Три растения, которые разрушают участок: от этих сорняков нужно срочно избавиться

Некоторые растения "душат" всю растительность в саду

Борьба с сорняками – важная задача для любого дачника. Особенно сложно справится в саду с инвазивными растениями. Они способны разрушать все вокруг и вытесняют любую растительность.

Опытные садовники не рекомендуют высаживать три растения на участке, а также быстро избавляться от них, как только обнаружите. Об этом рассказывает издание Express.

Вьюнок (березка)

Быстрорастущее растение с белыми цветками, которое может быть привлекательным, но проблемным в саду. Глубокая и обширная корневая система может быстро "захватить и задушить другие растения" на своем пути, нанося вред всему, где он вырастет. Искоренить этот сорняк не просто, поэтому нужно выдергивать вьюнок с корнями, как только заметили на участке. Ни в коем случае не дайте "свободу" его семенам. Покрытие пораженного участка мульчей или ландшафтной тканью поможет удалить оставшиеся корни вьюнка.

Плющ

Разрушитель кустарников, деревьев и даже зданий и стен. Плющ способен укорениться где угодно и его трудно полностью удалить. Кроме того, эта растение может проникнуть в любые трещины на стенах построек. Если плющ начал доставлять неудобство, срежьте его до основания и удалите все корни. Если растению много лет, то придется использовать гербициды.

Борщевик гигантский

Инвазивное и потенциально вредное растение. Сок борщевика содержит химические вещества, которые могут вызвать сильное раздражение кожи и образование волдырей. Избавляйтесь от этого сорняка на участке с осторожностью, не забудьте надеть перчатки и закрытую одежду. Помните, что на солнце раздражение от сока борщевика усиливаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от сорняков и плюща на дачном участке без лишних химикатов. Вы можете приготовить эффективный спрей своими руками.