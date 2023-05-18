Пожалейте кустик: почему нельзя срывать веточки сирени

Не дайте красивому и приятно пахнущему растению погибнуть

Если у вас возникает сильное желание оборвать куст сирени и принести несколько веточек домой (и приготовить из сирени чай), то лучше воздержаться от этого порыва.

Мнение о том, что сирень будет лучше развиваться и цвести, если оборвать ее ветки, является ошибочной, пишет bb.lv. На самом деле, такое регулярное действие приведет к ухудшению здоровья растения, а в конечном итоге к его гибели. Кроме того, вы лишаете окружающих возможности насладиться прекрасным видом и ароматом этого цветка.

Почему нельзя срывать сирень

При обрыве ветки сирень на кусте образуется рана, которая может стать источником инфекции. В результате растение начинает увядать и могут возникнуть непоправимые повреждения.

Если нельзя обойтись без букета сирени, старайтесь сделать это, минимизируя вред для растения. Выбирайте куст, на котором есть много цветков, и отрезайте их с тех веток, которые можно считать излишними. Не ломайте ветки, а используйте секатор.

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