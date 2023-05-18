Покруче и дешевле магазинного: как приготовить стиральный порошок из недорогих ингредиентов

Приготовьте супер эффективное средство за копейки

Каждый мечтает о том, чтобы после стирки получать абсолютно чистое белье и одежду, где уже не будет пятен и грязи. Однако часто даже при использовании дорогих стиральных средств, таких как порошки, гели и капсулы, не всегда можно достичь идеальных результатов, и наши вещи после стирки остаются с загрязнениями.

Перед тем, как покупать еще один дорогостоящий стиральный порошок, рекомендуем попробовать приготовить собственную домашнюю версию. Эффект от него будет совсем не хуже тех готовых средств, которые продаются в магазинах. Об этом пишет cpykami.

Как приготовить стиральный порошок

Для приготовления эффективного стирального порошка, необходимо соединить 7 столовых ложек кальцинированной соды, 7 столовых ложек натертого на крупной терке хозяйственного мыла и 2 столовые ложки уксуса. Чтобы придать белью приятный аромат после стирки, можно добавить в домашний порошок 3-4 капли эфирного масла. Экономное самодельное средство для стирки отлично выполняет свою функцию.

Ранее "Телеграф" писал, для чего засыпать стиральный порошок в пылесос. Хитрость, которая сэкономит деньги и время.