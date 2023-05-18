Как мыть голову так, что волосы были блестящими и здоровыми: 9 важных правил

Оказывается, многие люди не моют голову правильно

Мытье головы – это не просто ритуал гигиены. Если вы делаете это неправильно, можете спровоцировать появление перхоти, сухости, ломкости и других проблем. Поэтому следуйте этим простым советам, чтобы мыть голову правильно и получить чистые и сияющие волосы.

Выберите шампунь, который подходит для вашего типа волос и кожи головы. Не используйте средства, содержащие силиконы, сульфаты, парабены и другие вредные вещества. Они могут повредить волосы и вызвать аллергию или раздражение. Обратите внимание на состав шампуня и читайте отзывы других пользователей. Не мойте голову каждый день. Это может привести к пересыханию кожи головы и уменьшению природного защитного слоя. Лучше мыть голову два-три раза в неделю или когда волосы становятся грязными. Если вам нужно освежить волосы между мойками, используйте сухой шампунь или рассейте на корни волосы немного крахмала или какао. Не применяйте шампунь непосредственно на волосы. Сначала разведите его из немного воды в ладонях или в небольшом контейнере. Так вы сэкономите шампунь и распределите его равномерно по всем волосам. Кроме того, не наносите шампунь на кончики волос, а только на корни и кожу головы. Кончики достаточно помыть пеной, стекающей с верхней части головы. Массируйте кожу головы пальцами во время мытья. Это улучшит кровообращение и будет стимулировать рост волос. Не пользуйтесь ногтями или щеткой для массажа, поскольку это может повредить кожу головы и вызвать раздражение или повреждение волос. Совершайте легкие круговые движения по всему периметру головы в течение двух-трех минут. Смывайте шампунь теплой или прохладной водой. Горячая вода может усилить выделение себума (жирного вещества) на коже головы и сделать волосы жирными и безжизненными. Кроме того, горячая вода может повредить кутикулу (наружный защитный слой) волос и уменьшить блеск. Промывайте волосы до тех пор, пока из них не перестанут ручейком течь пена. Используйте кондиционер после мытья головы. Кондиционер поможет увлажнить, распутать и защитить ваши волосы. Выбирайте кондиционер по такому же принципу, как и шампунь – подходящие к вашему типу волосы и без вредных ингредиентов. Наносите кондиционер на середину и края волос, избегая корней и кожи головы. Оставьте кондиционер на волосах на несколько минут, а затем смойте их теплой или прохладной водой. Не расчесывайте влажные волосы. Влажные волосы очень легко повредить, поскольку они становятся слабыми и растянутыми. Если вы расчесываете влажные волосы, вы можете повредить кутикулу и привести к раздвоенным кончикам или ломкости. Лучше дождитесь, пока волосы немного подсохнут, а затем расчешите их мягкой щеткой или гребнем с широкими зубцами. Не используйте фен для сушки волос. Фен также может повредить ваши волосы, поскольку высокая температура воздуха может высушить и повредить кутикулу. Лучше дайте вашим волосам естественно высохнуть на воздухе. Если вам нужно быстро высушить волосы, осторожно протрите их мягким полотенцем или футболкой из хлопка. Не тряхивайте или не терите волосы сильно, поскольку это может вызвать повреждение или запутание. Используйте маски и масла для ухода за волосами. Маски и масла помогут увлажнить, питать и защитить ваши волосы. Они также могут улучшить структуру, блеск и мягкость волос. Вы можете купить готовые маски и масла в магазине или сделать их самостоятельно из натуральных ингредиентов, таких как мед, яйца, молоко, йогурт, оливковое масло, кокосовое масло. Наносите маску или масло на чистые или сухие волосы на 15-30 минут, а затем смойте их шампунем.

Кроме мытья следует делать стрижку регулярно. Стрижка не только поможет избавиться от раздвоенных кончиков и улучшить форму вашей прически, но и будет стимулировать рост новых здоровых волос. Рекомендуется делать стрижку каждые 6-8 недель или чаще, если у вас короткие или крашеные волосы.

Читайте также:

Напомним, что существуют ошибочные правила для мытья головы, которые многие считают полезными. Избегая их, можно улучшить состояние волос. Тем временем у наших предков существовал интересный предрассудок. Они не мыли голову в понедельник.