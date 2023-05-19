Кроты сбегут с вашего участка: 5 гуманных способов избавиться от вредителя
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Кроты могут нанести серьезный ущерб на участке
Некоторым людям кроты могут показаться симпатичными, но на самом деле эти животные приносят немало проблем дачникам. Маленькие млекопитающие строят сложные сети туннелей и насыпей в земле и быстро повреждают и убивают растения и деревья.
Если вы заметили, что на участке внезапно вянет или сохнет трава и появились земляные насыпи в виде вулканов, значит завелись кроты.
На самом деле кротов не интересуют посаженные дачниками овощи и фрукты. Они питаются насекомыми. Но при строительстве туннелей кроты могут полностью уничтожить урожай.
Кроме того, в шерсти кротов нередко живут клещи и блохи. Также животные могут быть переносчиками бешенства.
"Телеграф" расскажет о пяти гуманных методах избавиться от кротов на участке.
1. Ликвидируйте источники пищи для кротов
Кроты в основном питаются личинками и насекомыми. Если вы удалите их из своего сада, кроты, скорее всего, переместятся в другое место в поисках пищи.
2. Сделайте репеллент
В глубокую ёмкость налейте ¼ стакана касторового масла, шесть столовых ложек воды и две столовые ложки жидкого моющего средства. Перемешайте раствор до консистенции взбитых сливок.
Добавьте две столовые ложки получившегося репеллента в садовую лейку, а затем налейте воды. Распределите жидкость по повреждённым участкам на газоне или грядках. Это вынудит кротов сбежать и найти новое место жительства.
Но помните, что это средство может пагубно повлиять на ваши растения.
3. Используйте растения в качестве барьера
Кроты не любят нарциссы, бархатцы и другие растения с сильным запахом. Высаживайте их по периметру сада, чтобы сформировать естественный барьер.
4. Выройте "траншею"
Чтобы сформировать искусственную границу вокруг грядок и сада, выкопайте траншею глубиной примерно 60 сантиметров и шириной 15 сантиметров вокруг пространства, которое вы хотите защитить.
Заполните траншею камнями или выстелите ее проволочной сеткой.
5. Создайте недружественную атмосферу
Купите ультразвуковой отпугиватель. Это устройство посылает в землю низкочастотные ультразвуковые волны, которые заставляют кротов уйти.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от тли на участке с помощью натуральных средств.