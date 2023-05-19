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Кроты сбегут с вашего участка: 5 гуманных способов избавиться от вредителя

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
wikipedia.org

Кроты могут нанести серьезный ущерб на участке

Некоторым людям кроты могут показаться симпатичными, но на самом деле эти животные приносят немало проблем дачникам. Маленькие млекопитающие строят сложные сети туннелей и насыпей в земле и быстро повреждают и убивают растения и деревья.

Если вы заметили, что на участке внезапно вянет или сохнет трава и появились земляные насыпи в виде вулканов, значит завелись кроты.

На самом деле кротов не интересуют посаженные дачниками овощи и фрукты. Они питаются насекомыми. Но при строительстве туннелей кроты могут полностью уничтожить урожай.

Кроме того, в шерсти кротов нередко живут клещи и блохи. Также животные могут быть переносчиками бешенства.

"Телеграф" расскажет о пяти гуманных методах избавиться от кротов на участке.

1. Ликвидируйте источники пищи для кротов

Кроты в основном питаются личинками и насекомыми. Если вы удалите их из своего сада, кроты, скорее всего, переместятся в другое место в поисках пищи.

2. Сделайте репеллент

В глубокую ёмкость налейте ¼ стакана касторового масла, шесть столовых ложек воды и две столовые ложки жидкого моющего средства. Перемешайте раствор до консистенции взбитых сливок.

Добавьте две столовые ложки получившегося репеллента в садовую лейку, а затем налейте воды. Распределите жидкость по повреждённым участкам на газоне или грядках. Это вынудит кротов сбежать и найти новое место жительства.

Но помните, что это средство может пагубно повлиять на ваши растения.

3. Используйте растения в качестве барьера

Кроты не любят нарциссы, бархатцы и другие растения с сильным запахом. Высаживайте их по периметру сада, чтобы сформировать естественный барьер.

4. Выройте "траншею"

Чтобы сформировать искусственную границу вокруг грядок и сада, выкопайте траншею глубиной примерно 60 сантиметров и шириной 15 сантиметров вокруг пространства, которое вы хотите защитить.

Заполните траншею камнями или выстелите ее проволочной сеткой.

5. Создайте недружественную атмосферу

Купите ультразвуковой отпугиватель. Это устройство посылает в землю низкочастотные ультразвуковые волны, которые заставляют кротов уйти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от тли на участке с помощью натуральных средств.

Теги:
#Крот #Сад и огород #Лайфхак #Кроты