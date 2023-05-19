Как пережить день после бессонной ночи без кофе и энергетиков: полезные советы

Иногда бывают случаи, когда нам не удалось выспаться, а работать надо — усталость можно снять несколькими способами

В связи с ночными воздушными тревогами многие украинцы упускают возможность хорошо выспаться. Низкая производительность и постоянная усталость донимают нас весь следующий день. Однако это состояние можно облегчить рядом способов – они намного лучше стимуляторов. Вот некоторые советы, которые помогут вам пережить день без кофе и энергетиков.

Выпейте стакан воды. Вода помогает сбалансировать уровень глюкозы в крови и восполнить утраченную жидкость во время сна. Вода также провоцирует мозг и улучшает настроение. Сделайте зарядку. Физическая активность ускоряет кровообращение и доставляет кислород ко всем органам и тканям. Зарядка также производит эндорфины – гормоны счастья, улучшающие настроение и уменьшающие стресс. Потребляйте много белка. Белок – это строительный материал для мышц, костей, кожи и волос. Белок также помогает держать уровень сахара в крови стабильным и предотвращает колебания настроения и энергии. Хорошими источниками белка есть яйца, молочные продукты, мясо, рыба, орехи и семена. Избегайте сахара и простых углеводов. Сахар и простые углеводы (мучные изделия, картофель, бананы) быстро поглощаются организмом и дают кратковременный прилив энергии. Но так же быстро этот прилив заканчивается и возникает чувство усталости и голода. Лучше выбирать сложные углеводы – овощи, мясо, бобы. Дышите свежим воздухом. Оно насыщает кровь кислородом и улучшает работу мозга. Вдыхайте глубоко и ритмично, чтобы успокоить нервную систему и снять напряжение. По возможности выйдите на улицу или откройте окно. Послушайте любимую музыку. Музыка оказывает сильное влияние на наше самочувствие и настроение. Выбирайте вдохновляющую музыку, поднимает дух и добавляет энергии. Можете даже потанцевать или подпевать. Улыбнитесь. Улыбка – это простой и эффективный способ улучшить свою бодрость и настроение. Улыбка вырабатывает серотонин — гормон счастья, снижающий стресс и боль. Улыбнитесь себе в зеркало, своим коллегам, друзьям или незнакомцам. Сделайте перерыв. Не пытайтесь делать все сразу и без отдыха. Это только усугубляет усталость и снижает производительность. Делайте перерывы каждые 45-60 минут и делайте то, что вам нравится: читайте книгу, играйте в игры, смотрите видео или просто расслабьтесь. Планируйте свои дела. Бессонная ночь может сделать вас менее организованным и эффективным. Чтобы не потеряться в своих задачах и не упустить ни одного срока, составляйте список своих дел на день и распределяйте их по приоритетам. Делайте сначала самые сложные задачи, когда у вас еще есть энергия, а затем переходите к менее важным и более легким. Ложитесь спать рано. Лучший способ пополнить свою энергию после бессонной ночи – это получить достаточно сна на следующую ночь. Не затягивайте с ложечкой спать и не смотрите телевизор или смартфон перед сном. Создавайте комфортную среду для сна: затемняйте комнату, проветривайте ее, регулируйте температуру и шум. Соблюдайте режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время.

А вот к помощи кофе и энергетиков обращаться не стоит. Через несколько десятков минут, когда пройдет действие напитка, ваш организм почувствует, что потерял еще больше ресурса, настроение ухудшится и станет еще труднее. А если ваш режим сна давно нарушен, узнайте, как восстановить нормальный сон с помощью правил, позволяющих преодолеть бессонницу. Если же не хочет спать ваш ребенок – не беда. Просто нужно знать, как правильно вкладывать малышей и приучать его режиму.