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Что посадить возле огурцов, чтобы собрать внушительный урожай этим летом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Неожиданный секрет обильного урожая огурцов
Неожиданный секрет обильного урожая огурцов. Фото pixabay.com

Эта зелень отлично стимулирует рост плодов

Огурцы – одна из наиболее известных и популярных овощей в нашей стране. Они знакомы каждому украинцу с детства, но их посадка и выращивание имеет свои особенности.

Чтобы собрать обильный урожай огурцов, нужно учитывать много нюансов. К примеру, правильное соседство с другими растениями и правила посадки огурцов в открытый грунт, пишет skuke.

Что посадить возле огурцов

Укроп является отличным соседом для огурцов. Своим ароматом зелень отпугивает вредителей, и в то же время не отбирает у огурцов необходимые питательные вещества. Это позволяет овощам развиваться без препятствий, что повышает вероятность получения обильного урожая и сбора большого количества овощей.

Как сажать огурцы в открытый грунт

  1. Пересадка рассады должна осуществляться с середины мая по начало июня.
  2. Правильное удобрение. Стоит помнить, что растение нуждается в калии.
  3. Полив. Осуществлять процедуру нужно 2-3 раза в неделю.

Напомним, что огурец — один из самых любимых овощей украинцев, и у многих в огороде этот овощ точно присутствует. Мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.

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#Укроп #Огурцы #Огород